Ex-dançarino acusado de estupro faz show com o Psirico

O dançarino Guiga Campos, apontado como um dos envolvidos no estupro de duas jovens em 2012, no munícipio de Ruy Barbosa, quando ainda integrava a Banda New Hit, tem aparecido ao lado cantor Márcio Victor, em shows da banda Psirico.

Guiga Campos, cujo o nome de registro é Guilherme Augusto Campos Silva, e os outros integrantes ainda respondem pelo processo e aguarda julgamento.

O dançarino, que aparece com novo visual, até postou foto com a credencial do evento da Vivo, ocorrido no ultimo sábado, 25.

Segundo a assessoria de imprensa, Guiga Campos não é dançarino do Psirico, participando eventualmente de alguns shows.

adblock ativo