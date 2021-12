Ex-Cheiro de Amor é apontada como novo affair de Neymar

Alinne Rosa, a ex-vocalista da banda Cheiro de Amor, pode estar conhecendo Neymar melhor. A cantora, que está de férias em Barcelona, é apontada como novo affair do craque. "Os dois sempre se paqueraram, só que eles estavam comprometidos, mas agora solteiros, acho que a coisa engrenou. Ele já vinha falando para ela ir e Alinne aproveitou uma brecha na agenda e foi. Vamos ver no que vai dar", contou ao Uol uma pessoa próxima de Alinne.

No Twitter, a cantora postou fotos ao lado de um grupo de amigos do jogador no estádio Camp Nou, em Barcelona. Alinne Rosa deve estar preparando as malas para retornar ao Brasil, onde fará show em Ibotirama, na Bahia, no dia 24 de agosto.

