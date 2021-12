A música "Body Shake" (mexer o corpo, em tradução livre) é a aposta do Raghatoni para o verão. Mas, se depender de Capitão América, Toni Sales e sua turma podem tirar o cavalinho da chuva.

É que, segundo o ex-vocalista do Bragaboys, o novo trabalho dos pagodeiros não passa de uma "cópia chinfrim de 'Shake Your Body Girl (mexa seu corpo, garota)'", composição feita há cerca de dois anos por ele.

Para Capitão América, a canção do Raghatoni é pura imitação. Segundo ele, a estrutura das duas músicas é a mesma. "Para fazer essa canção, demorei quase três anos. Viajei para o exterior e quis acrescentar o hip hop americano na base do pagodão. Minha intenção é fazer com que o pagode vire um ritmo internacional. O clipe será lançado na Califórnia", pontuou.

De acordo com Capitão América, um advogado já foi acionado. "Disponibilizei a música na internet e aconteceu isso. Me senti lesado. As pessoas podem achar que eu que copiei deles", disse o músico, acrescentando: "Toni não me procurou. Já estive com ele, mas nunca conversamos porque ele age como superstar".

Procurada pelo MASSA!, a assessoria do Raghatoni alegou desconhecer o fato.

Confira a música Body Shake, do Raghatoni

Louise Cibelle Ex-cantor do Bragaboys diz que Raghatoni copiou canção dele

