Ex-BBBs Fernando e Aline vão juntos para Micareta de Feira

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros, que viveram um romance na última edição do Big Brother Brasil, viajaram juntos nesta quinta-feira, 23, para Feira de Santana, a cerca de 109 km de Salvador. Os dois foram convidados por uma marca de cerveja, que está patrocinando a Micareta da cidade, para participar da festa e ficarão hospedados no mesmo hotel.

A aproximação do ex-casal já está sendo comemorada pelos fãs, que torcem por uma reconciliação. No domingo, 19, o ex-BBB comemorou seu aniversário de 33 anos em uma boate do Rio de Janeiro e Aline, convidada por ele, estava lá. Após a balada, a loira voltou a segui-lo nas redes sociais.



Fernando e Aline tiveram o relacionamento interrompido quando a loira deixou o reality show. Apesar de fazer juras de amor à namorada, Fernando logo se envolveu com Amanda, que já vinha tentando um affair com o produtor cultural desde o primeiro dia do programa. Após a traição em rede nacional, Aline chegou a declarar por diversas vezes não ter mais interesse em Fernando.

A Micareta de Feira, que vai até o domingo, 26, começa oficialmente, nesta quinta-feira, 23, à partir das 18h e terá atrações como a banda Babado Novo, Wesley Safadão, Léo Santana e Ivete Sangalo, entre outros.

