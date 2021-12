Ex-BBBs Clara e Vanessa terminam namoro e culpam fãs

Depois de engatarem um romance polêmico no "Big Brother Brasil 14", Clara e Vanessa não estão mais juntas.

As duas afirmaram nas redes sociais que o excesso de atenção por parte dos fãs sobre o relacionamento ocasinou o rompimento.

Clara anunciou a separação no Twitter, na tarde do último domingo, 15.

Nervosa, a loira escreveu: "Eu não estou com Fabien, eu não estou com ninguém. Eu estou solteira!".

A campeã do reality show da Globo também desabafou sobre o assunto na rede social e reclamou da pressão que as duas estão sofrendo.

"É tanto blá blá blá dos próprios fãs....Vocês próprios estão querendo destruir nossa amizade com tanta falação, pelo amor de Deus, deixem fluir! Nos deixem ser apenas as meninas que batiam cabeça ao som de Slipknot dentro do 'BBB 14'. Por que pressionam? Porque precisam de provas para satisfazer o próprio ego! Sem mais...", escreveu.

