Ex-BBB Yuri exibe machucados após briga com a namorada

Yuri Fernandes resolveu exibir os ferimentos no rosto e pescoço, resultado supostamente da briga com a namorada, Angela Sousa, na madrugada desta sexta-feira, 5, em um hotel em Maceió (AL).

Ao contrário do que declarou sua mãe e assessora, Claudinha Fernandes, o ex-BBB está preso e deve ser encaminhado à Casa de Custódia da capital.

Em entrevista ao site EGO, a delegada Fabiana Leão, responsável pelo caso, contou que, apesar da agressão entre o casal ter sido mútua, Yuri será enquadrado na Lei Maria da Penha.

Segundo o policial, Angela Sousa está ferida e com hematomas por todo o corpo. No depoimento, a bailarina do programa Domingão do Faustão alegou que agiu em legitima defesa.



"Ele está em situação de flagrante. E ela está como a vítima. Ele também está machucado, com o lábio cortado e com marcas de unha no rosto e no pescoço, mas ela alega que só tentou se defender. A moça está com hematomas pelo corpo todo. No rosto, nas pernas...", declarou o policial.



Prisão



Yuri foi preso em flagrante após denúncia de funcionários do hotel, que relataram ouvir um barulho de briga vindo do quarto do casal, por volta das 3 horas. A recepção do hotel chegou a ligar para o quarto, mas o casal disse que estava tudo bem. Horas depois Angela teria ligado e pedido socorro por estar sendo agredida.

O ex-BBB foi levado algemado para a Delegacia da Mulher da cidade. Angela também foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com a mãe de Yuri, a discussão aconteceu após os dois saíram para jantar e se excederem na bebida. O desentendimento teria começado na volta do casal para o hotel.

"Eles se divertiram muito e beberam muito. Quando voltaram para o hotel, tiveram uma discussão de casal dentro do quarto. Como estavam falando alto, o hotel interferiu, chamando a polícia. Esse é um procedimento comum do hotel. Foi só isso que aconteceu", disse Claudinha.

A mãe do ex-BBB também negou que o filho tenha batido na namorada. "O Yuri não agrediu a Ângela. Imagina um lutador do porte dele batendo nela? De qualquer forma, ele vai pedir um exame de corpo de delito para provar que agrediu ela", disse.

Sobre a namoro, a mãe de Yuri diz não acreditar que eles continuem juntos. "Duvido que o namoro continue depois que ela acusou o Yuri de agressão. Ele jamais faria isso", conta.

Yuri e Ângela estão em Maceió há dois dias. O casal, que reatou o namoro em julho, após dois meses separados, viajaram para passar mais tempo juntos.



