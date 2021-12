Ex-BBB Vanessa desabafa e assume affair com um homem

A ex-BBB Vanessa Mesquita está cansada do assédio dos fãs, em especial alguns do fã-clube "Clanessa", que torcem por uma reconciliação dela com a também ex-BBB Clara Aguilar.

Na madrugada desta terça-feira, 16, ela usou o Twitter para fazer um desabafo e rebater as críticas de que ela estaria traindo Clara com um homem chamado Rodrigo.

"Pimenta no 'koo' dos outros é refresco. Decidimos ser amigas e decidimos falar a verdade e proteger uma a outra! Mas aí ela falava da minha vida para as fãs 'psicas' dela. Ué? Aí, quando eu finalmente decido seguir minha vida, sou apedrejada por vocês. Tomar no 'koo'! Chega", queixou-se Venessa.

Me deixem ser feliz ! Vanessa Mesquita (@vanmesquita) 16 setembro 2014

Na mensagem, a vencedora do "Big Brother Brasil 14" acabou confirmando, sem dizer o nome, que está vivendo um romance com um homem.

"Vão se f**er todo mundo que estava impedindo a minha felicidade. Se não for com ele vai ser com outro ou com outra. F**a-se. Me deixem ser feliz! Ou vocês acham que eu não tentei ser feliz com ela? Eu tentei, p****. É isso mesmo! As pessoas querem saber a verdade, mas aí, quando você fala, não aceitam", disse ela.



Enquanto Vanessa vem sendo criticada pelos fãs, Clara até já apareceu em clima de romance com a modelo Angelis Borges. Nas redes sociais, Angelis confirmou a relação. "Ela está comigo. Ela está feliz, está bem e isso que importa!. O resto que se f*", escreveu ela, em resposta a uma crítica de um internauta.

adblock ativo