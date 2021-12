Ex-BBB posta foto em momento íntimo

Vida de ex-BBB não é fácil. Que o diga Mayra Cardi, que foi repórter do Domingo Legal e hoje em dia... bem, fica postando imagens no Facebook. Nesta terça-feira, 28, a mais bela ex-BBB postou uma foto em que aparece depilando a axila com a ajuda de uma amiga . Tudo isso para aparecer na mídia. E não é que ela conseguiu?

