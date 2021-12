Ex-BBB passa por cirurgia por conta de câncer no fígado

Um câncer no fígado fez com que a vencedora do BBB 11, Maria Melilo, realizasse uma cirurgia nesta segunda-feira, 4. O procedimento de retirada de uma parte do fígado foi feito no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

O colunista do portal Uol, Flávio Ricco, conversou com ela sobre a operação na madrugada desta terça-feira, 5. Maria disse que retirou metade do fígado e pediu apoio dos amigos e admiradores. "Liguei para te informar e pedir que as pessoas rezem por mim", disse.

Segundo o empresário de Maria, Fábio Nogueira, ela ficou 10 horas na sala de cirurgia e no momento permanece em observação na UTI da unidade. "Ainda não sabemos quando ela sai, é sempre delicado quando se trata dessa doença", esclareceu Nogueira.

De acordo com o Uol, a ex-BBB passa bem e nesta manhã já publicou no Instagram uma foto na UTI do hospital, com a legenda "V de Vitória". Nas últimas 10 horas, a postagem já recebeu 312 curtidas.

Desde 2011 corre suspeitas de que Maria tivesse a doença, mas ao ser questionada, a modelo negou a possibilidade.

