Ex-BBB Natália Casassola vence o segundo Paredão Retrô

Natália Casassola, que participou da oitava edição do Big Brother Brasil, levou a melhor no teste de popularidade feito no site oficial do reality, encerrado neste sábado, 8, e venceu com 61% dos votos a ex-participante do BBB2 Thaís Ventura.



O Paredão Retrô BBB é uma importante etapa no processo de seleção dos participantes do BBB13. Segundo Boninho, diretor do reality, seis dos 180 participantes de edições anteriores voltarão à casa comandada por Pedro Bial na 13ª edição. A CGCom (Central Globo de Comunicação) explicou que o resultado da enquete não é garantia de que o ex-BBB estará no BBB 13, mas poderá ser um dos critérios dos ex-participantes que voltarão à casa.



O internauta vota em quem ele gostaria de ver no BBB13. São dois paredões por semana: um abrindo aos domingos e se encerrando às terças e outro abrindo às quartas e fechando às sextas. Em cada paredão, dois ex-brothers disputam a sua preferência. Esta é apenas uma etapa importante no processo de seleção dos participantes do BBB13, mas não é a única.



Durante o BBB8, a gaúcha Natália Casassola chamou atenção ao protagonizar o primeiro beijo da oitava edição, que aconteceu na Festa da Uva, no segundo dia do confinamento. A modelo ficou com o participante Fernando.



O próximo paredão retrô será formando neste domingo, 9. São sempre dois paredões por semana: um abrindo aos domingos e se encerrando às terças e outro abrindo às quartas e fechando às sextas.

