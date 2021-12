Ex-BBB Luan é acusado de ser um péssimo pai

O ex-BBB Luan Patricio foi acusado pela ex-namorada Luma Ferreira de deixar a filha dos dois em segundo plano e não ajudá-la financeiramente. As acusações foram feitas na página do Facebook da jovem.



Em uma das postagens, Luma afirma que Luan preferiu ir para a boate, ao invés de ver sua filha que estava doente, "Esperava tudo menos ouvir que a reunião na boate era mais importante que a saúde de minha filha".



Luan respondeu as acusações feitas pela jovem, afirmando que é um pai presente, "Eu estive com a minha filha ontem e antes de ontem (sic). Quando eu não estou em algum trabalho, faço o possível para visitar minha filha. Eu, todos os meses, dou uma ajuda de custo para minha filha e faço outras coisas por fora também para ajudá-la. Não temos um acordo de pensão".



Luan também disse que a ex faz isso para aparecer, ou por ciúmes, já que ele está em um outro relacionamento, "Ela está querendo chamar minha atenção e talvez aparecer. Como estou em outro relacionamento, a única coisa que ela pode fazer para tentar chamar minha atenção é falando mal de mim. Talvez esteja com ciúmes".

adblock ativo