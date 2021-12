Ex-BBB leva prêmio na mega da virada

A ex-BBB Paulinha comemora a chegada de 2013 com muita sorte. A ex-participante do reality show publicou em seu perfil no Instagram que acertou cinco (quina) dos seis números da Mega Sena da Virada, sorteada na noite de segunda-feira, 31.

A moça de sorte e outros 1.367 apostadores levaram o prêmio de R$ 27.413,18.

