Ex-BBB filosofa e posta fotos de lingerie em rede social

A ex-BBB Mayra Cardi acordou com ares de filósofa neste sábado, 1º. Na rede social Instagram, ela postou um grande texto dizendo que nunca se arrependeu de nada, entre outras pérolas. A parte boa, foi que ela também colocou fotos acordade, de lingerie, e linda, como sempre.

Leia o texto na íntegra (se conseguir):

"Nunca me arrependo do que faço... Mas do que deixei de fazer! Porque sou intensa, verdadeira, realista... Se erro é sempre tentando acertar, mas ninguém é perfeito, 'não que eu saiba' quando decido por algo, não tenho meio termo! Decido mesmo, sem olhar para trás, e movo montanhas por isso! Porque eu acredito no que quero... Mesmo que esteja longe, seja difícil, que o mundo discorde, que o mundo critique, que me custe tempo, que me custe saúde, que me dê trabalho, que eu me desdobre, que me tire o ar, que me tire o sono... Mas que minha motivação não me faça chorar e que me faça feliz! Se for capaz de fazer apenas esse item! Eu quero que o mundo se fo... Que qualquer loucura, todo sacrifício, qualquer briga com mundo, qualquer desdobramento , todos os vôos do mundo... tudo será nada se eu estiver feliz! É pedir muito em troca?""

