Ex-BBB Fani se despede da mãe em velório no Rio de Janeiro

Adele Mara, de 59 anos, mãe da ex-BBB Fani Pacheco, foi enterrada na tarde desta sexta-feira, 6, no Cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro. Ela morreu em decorrência de complicações causadas por uma neoplasia maligna (câncer).

Ao "Ego", Fani entregou: "Estou procurando ser forte o máximo possível, mas sei que em algumas horas vou precisar demais da ajuda dos meus amigos e da minha família. O importante agora é que esse sofrimento todo dela passou e por aqui a nossa função é rezar e lembrar dela da melhor maneira".

No fim do velório, a ex-BBB fez duas orações tiradas de um livrinho que ganhou da mãe quando era criança, e disse: "Ela sempre foi muito católica e me deu esse livro para que eu rezasse antes de fazer as provas do colégio. Achamos esse livro em casa e também um tercinho que era meu".

Durante o enterro, Fani foi amparada pelo pai, Walnio, e o namorado, Leandro Fernandes.

Adele estava internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em Ilópolis, também no Rio de Janeiro, desde o Carnaval, quando foi diagnosticada com derrame pleural. Na época, Fani chegou a comentar que a mãe tirava cerca de 500 ml de água do pulmão todos os dias, e engordou 20 kg em apenas quatro dias.

Desde a adolescência Fani se envolvia com os problemas da mãe, que sofria de esquizofrenia e já passou por manicômios.

