Ex-BBB Fani fica nua em ensaio sensual no estilo pin up

A Ex-BBB Fani Pacheco tirou a roupa para fazer um ensaio sensual diferente para o site Garota Pin Up. Algumas fotos, no estilo pin up, foram postadas por ela em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 2.

Em uma das fotos, Fani aparece apenas de meia 7/8 branca, luvas e salto alto. Nas demais, ela posa de lingerie e acessórios coloridos. Confira!

