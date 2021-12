Ex-BBB estrela edição de aniversário de revista masculina

A ex-BBB Clara Aguilar é a estrela da edição de aniversário da revista Sexy, que completa 22 anos em novembro.

À revista, a DJ falou sobre assédio e fez revelações. "Sofro assédio quando vou tocar em algumas cidades. As meninas - não os caras - passam dos limites. A última vez que toquei, fui dar "oi" para uma menina e ela mordeu o meu pescoço", disse.

A gata também revelou ser escandalosa entre quatro paredes. "Minha vizinha é minha amiga e já me falou: 'Clara, o que você faz (risos)?'. Já rolou de eu estar em um hotel e, no dia seguinte, a recepção parar o cara que estava comigo e falar: 'Vocês terão que se retirar do hotel se ela não ficar quieta nas madrugadas'", contou.

Clara, que teve um namoro com Vanessa no reality-show, também contou que já fez sexo no banheiro de um cassino e na estrada entre Los Angeles e Las Vegas.

