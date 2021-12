Ex-BBB e ex-coleguinha vão a festinha de DiCaprio

A ex-BBB Marien e Mari Silvestre, ex-coleguinha do "Caldeirão do Huck", foram uma das 50 belas mulheres que participaram da festinha privada de Leonardo DiCaprio, em uma boate em Búzios, no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira, 13.

No perfil do Instagram, Marien chegou a comentar a noitada. "Se Búzios falasse hj ele diria.... Rose..... My heart Will go On..... #búzios #pacha #jack", escreveu a ex-BBB citando a música de Celine Dion, tema do filme "Titanic", protagonizado por DiCaprio.

Na foto, as duas aparecem em um pier, na Rua das Pedras, onde esperavam por uma embarcação que as levaria até o luxuoso iate Topaz, que o ator está hospedado, onde a festa continuou, segundo a coluna Retratos da vida, do jornal Extra.

As câmeras e os celulares ficaram retidos na entrada da boate e do barco para que nenhum registro fosse feito.

