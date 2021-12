Ex-BBB diz que anabolizante pode ter causado câncer

Maria Melilo, a vencedora do "BBB11", já está no quarto do hospital, recuperando-se da cirurgia para tratar um câncer no fígado. Ela acredita que o uso de anabolizantes pode ter colaborado para a evolução da doença. "Acredito que o uso de anabolizantes pode ter contribuído para a doença. De qualquer forma, não recomendo o uso a ninguém", disse a ex-BBB, por email, ao site UOL.

