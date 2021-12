Ex-BBB Dhomini se irrita e quebra piso de loja; veja vídeo

O Ex-BBB Dhomini, campeão da terceira edição do reality show, revoltou-se com o atendimento de uma loja de construção de Goiânia, cidade onde mora, e quebrou os pisos que tinha comprado ali mesmo, no local.

Segundo o site G1, ele alega ter comprado um tipo de porcelanato, mas a loja entregou quatro tipos diferentes. "Não quiseram trocar e nem me apresentaram solução. Perdi a cabeça, quebrei os pisos, me senti um idiota que pagou à vista e me entregaram outra coisa, me enganaram", disse.

Clientes que estavam no estabelecimento filmaram o quebra-quebra e postaram nas redes sociais. O gerente, registrou um boletim de ocorrência contra o ex-BBB por constrangimento no 1º Distrito Policial de Goiânia.

Dhomini, por sua vez, afirma que vai processar a loja por danos morais e materiais. De acordo com o próprio, ele planejava trocar o piso da sua cozinha no sábado, 3, pois contratou pedreiros para o final de semana e até reservou hospedagem para que a família ficasse durante a obra. Depois de ter fechado acordo, ele foi comprar o material no final da manhã.

"Comprei um porcelanato de 62 cm x 62 cm que estava na promoção. Como eram as últimas peças só vendia o lote inteiro, que era correspondente a cerca de 21 m², mas disseram que era tudo igual", contou.

Como não havia entregador ao chegar ao comércio, ele mesmo transportou o piso até o carro e o levou para casa. Somente quando os pedreiros começaram o trabalho que perceberam o problema.

"Quando a gente colocou 6 m² começou a aparecer piso diferente em uma caixa. Achei que o problema era só com ela, mas no que abri as outras vi que tinha quatro tipos de piso", relatou.

Na ocasião, Dhomini ligou para a loja e explicou o ocorrido ao gerente e ao subgerente, mas, de acordo com ele, os funcionários disseram para esperar até esta segunda-feira, 5, para contactar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e pedir que um técnico fizesse a vistoria. No entanto, ele disse que não podia esperar pois perderia o prazo legal do Procon para fazer devolução, e que já estava tudo pronto para assentar o piso, mas os funcionários da loja não encontraram outra solução.

Em nota, o estabelecimento São Jorge Shopping da Construção afirma que o cliente se dirigiu à sessão destinada aos produtos de ponta de estoque assim que entrou na loja, e que os atendentes o informaram que aquele material, além de ser vendido com preços diferentes dos demais, não poderia ser trocado ou devolvido posteriormente.

A loja disse, ainda, que Dhomini poderia acionar seus direitos, sem prejuízos, na segunda-feira, pois fez a compra no sábado e o Procon garante um prazo de sete dias após a negociação.

Confusão

Após não ter conseguido resolver o problema por telefone, o ex-BBB contou que retirou o piso que tinha assentado, lavou e levou de volta ao comércio, junto com os que não tinha usado.

"Cheguei na loja, desci o piso todo sozinho e fui falar com o gerente. Ele disse que não tinha como, que as coisas não funcionavam assim, que não podia cancelar a venda e que eu ia ficar com o prejuízo. Estava cansado, com fome, sujo e ainda tendo que me humilhar. Foi nessa hora que quebrei as 15 caixas do piso dentro da loja", disse.

Outros clientes que estavam presentes no momento da confusão gravaram o fato e publicaram na Internet. Dhomini se aborreceu com a exposição e ameaçou mais processos: "Ninguém toma atitude nenhuma de ser solidário e perguntar o que aconteceu ou de oferecer um copo de água, mas com celular filmando tinha uns cinco. Acho que vou processá-los por ter usado minha imagem sem autorização", finalizou.

Veja o vídeo abaixo

