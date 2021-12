Ex-BBB curte folia em Salvador

A ex-BBB mais gata que já passou no reality-show está em Salvador. E solteira. Laisa Portela postou fotos da folia, cercada de amigos, no Instragam na madrugada desta sexta-feira, 8. Ela esteve em dois camarotes no Circuito Barra-Ondina e ainda pulou na pipoca.

A jovem se prepara para participar de um reality-show no SBT no qual vai procurar um namorado. Você tá solteiro, amigo? Então aproveita.

