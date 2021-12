Ex-BBB baiana passa necessidades no Rio de Janeiro

Ex-confinada do BBB 2005, a baiana Marielza, 55 anos, não conseguiu desfrutar dos mesmos holofotes que outros colegas que passaram pelo reality da Globo, como Grazi Massafera, hoje atriz, e Jean Willys, conterrâneo que é deputado federal.

Atualmente, Marielza, que ficou menos de um mês na casa devido a um AVC que teve ainda no confinamento, trabalha como empacotadora em um supermercado no Rio de Janeiro.

Mas as necessidades da baiana não param por aí. Além de trabalhar duro para se manter, ela vive de favor em uma casa de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e sobrevive com o auxílio dos filhos.

Em janeiro deste ano, a baiana chegou a pedir ajuda ao apresentador Luciano Huck para tentar reformar a casa onde mora das chuvas. O vídeo com o pedido, que já foi retirado do ar, nem chegou a ser visto pelo programa Caldeirão (Globo), conduzido por Huck.

Atualmente, Marielza, que nasceu em Itabuna, não gosta de ser reconhecida como ex-BBB. As informações são do blog Acabou o Brasil, do R7.

