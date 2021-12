Ex-BBB Anamara tira a vez de bailarina do Gugu em revista

A bailarina do Gugu, Camila Vernaglia, perdeu a vez na capa da revista "Sexy" de junho. A baiana e ex-BBB Anamara atravessou a bailarina e a colocou na geladeira.

Camila, terceira colocada no Miss Bumbum, que assinou contrato com a revista antes da ex-BBB, teve seu ensaio colocado em stand by (espera) e não gostou da troca. 'Não achei uma boa troca', disse a bailarina. A revista não tem data prevista para a publicação da capa com Vernaglia.

No último final de semana, Camila posou para o catálogo de biquínis Três Marias, alheia as polêmicas envolveram seu ex-affair com Andressa Urach durante as fotos no litoral paulista . A bailarina chegou a declarar de 'carajosa' a atitude de trazer a público a sua relação com o jogador.

adblock ativo