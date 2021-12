Ex-BBB Anamara é agredida durante evento de MMA em Caicó-RN

A ex-BBB Anamara foi arranhada após uma confusão durante um evento de MMA realizado na última quinta-feira, 23, na cidade de Caicó, no interior do Rio Grande do Norte.

A baiana foi contratada para ser a ring girl (garota que sobre com placas antes das lutas) do evento e teve que se retirar do local após uma briga generalizada do púbico que ocorreu após o arremesso de uma garrafa de água. Durante o tumulto, Anamara acabou sendo arranhada no braço.

"Arranharam o braço dela de unha. Preservando a integridade dela, porque o contrato prevê isso, ela resolveu ir embora", declarou o produtor do evento, Augusto Alves.

Mesmo após o incidente, a participação de Anamara está garantida no Jungle Fight deste sábado, 1, onde será ring girl das lutas da noite na cidade de Japeri, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Veja o vídeo da briga (a partir dos 2'20'')

