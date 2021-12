Ex-BBB Amanda será capa da Playboy de maio

A ex-BBB Amanda Gontijo vai estampar a capa da Playboy do mês de maio, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia. A ruivinha do reality show da globo já andou exibindo o corpo como ring girl na 67ª edição do Jungle Fight na 67ª, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Em entrevista a alguns veículos de comunicação, Amanda chegou a dizer que os homens têm curiosidade em saber a cor dos seus pelos pubianos, já que ela é ruiva natural.

Amanda será a primeira participante do Big Brother Brasil 14 a posar nua.

