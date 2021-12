Ex-BBB Amanda pode ser capa da Playboy de junho

A ex-BBB Amanda Djehdian deve ser a capa da Playboy da edição de junho. Mas, como algumas outras beldades que já posaram para a revista, a morena desconversou ao ser questionada sobre a negociação com a publicação até que seja batido o martelo. "Não sei de nada, muitas pessoas me procuraram, mas não falei com ninguém ainda, não acertei nada", disse Amanda, em entrevista ao jornal Extra.

Enquanto Amanda não fecha o acordo, Aline, também ex-participante da 15ª edição do reality, e com quem Amanda dividiu o afeto de Fernando, já anunciou que não tem interesse em posar para a revista. Segundo ela, o ensaio não mudaria sua vida.

Para as próximas edições da Playboy já estão confirmados nomes como Ivi Pizzott, do "Domingão do Faustão", Renata Santiago, musa fitness, e Janaina Santucci, que é sósia da ex-panicat Aryane Steinkopf.

