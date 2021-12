Ex-BBB alfineta volta do casal Fernando e Aline

Amanda Djehdian parece já ter superado o triângulo amoroso que formou no Big Brother Brasil 15, e incluiu Fernando Medeiros e Aline Gotschalg. Os dois assumiram o namoro e Amanda, a segunda a ficar com o "brother" na casa, continua solteira. Ao Vídeo Show, ela falou: "Estou rica, com um monte de projetos, gostosa, com a pele bem bonita... Tem alguma coisa aí!", disse.

A apresentadora Mônica Iozzi pediu conselho de como as mulheres devem lidar com os "homens cafajestes". ""Tem que ser feliz e fazer tudo o que tem vontade na vida", afirmou Amanda. A "sister" não revelou os projetos de trabalho. "Eu não sou muito fã de ficar aparecendo à toa, desse marketing barato que eles falam. Sempre que vocês forem me ver, vocês vão me ver em alguma coisa construtiva".

