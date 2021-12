Ex-BBB Adriana é sequestrada no Rio de Janeiro

A ex-BBB Adriana falou em sua conta no Instagram que foi vítima de sequestro no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 6. De acordo com o relato, ela ficou 1h30 em poder dos criminosos, que chegaram a agredir a ex-BBB.

"Acabei de ser sequestrada e levaram meu carro! Me bateram com a arma na cabeça e me fizeram refém por 1h30! Já estou bem e tô na delegacia! Tô bem suja, porque me jogaram no meio da rua e no chão. Um senhor me salvou e me trouxe! Levaram meus cartões, senha, celular e todos os documentos possíveis e do carro também! Tomem cuidado aqui no RJ! Pelo amor de Deus!", conta

Adriana também usou a rede social para avisar o que tinha acontecido ao namorado, o também ex-BBB Rodrigão. "Rodrigo, eu tô bem e não consigo falar com você! Liga para mamãe porque ela tá vindo me buscar! Te amo muito e só pensava em você na hora! Eles queriam me matar! Disseram que iam me dar 20 tiros! Eu rezei muito!! Foi Deus! Agora eu peguei o celular do policial para avisar a você e vocês!! Te amo, amor! Te amo muito e tô viva!".

Junto com a mensagem, a jovem postou uma foto de suas pernas com a calça suja.

