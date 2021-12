Ex-bailarina do Faustão processa a Globo por assédio moral

A ex-bailarina do "Domingão do Faustão" Rachel Gutvilen resolveu processar a TV Globo. A moça entrou com uma ação trabalhista contra a emissora e acusa o coreógrafo Sylvio Lemgruber e a esposa, Bianca Teles, de assédio moral, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia.

"Eles faziam várias grosserias e xingavam também. Isso aconteceu não só comigo, mas com outras bailarinas. Em algumas ocasiões, Sylvio me chamava de gorda, de feia, dizia que eu estava com muita celulite e não sabia dançar. Ele falava isso na frente de todo mundo", contou Rachel, em entrevista à coluna.

A dançarina ainda citou um outro constrangimento. Segundo ela, em um dos programas, ela foi escolhida para fazer a propaganda de um xampu e utilizou as mãos para mostrar o produto. Depois da apresentação, Rachel alega que Bianca teria lhe acusado, na frente de mais de 30 pessoas, de estar com micose nas mãos.

"Tem bailarina que até hoje faz tratamento psiquiátrico por causa disso. Quero ser exemplo para outras bailarinas", relatou Rachel

Rachel trabalhou como bailarina do Faustão durante três anos, sendo demitida em 2013.

adblock ativo