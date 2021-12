Ex-atriz mirim banca a Eva em ensaio fotográfico

Carolina Oliveira, que protagonizou, ainda criança, a série global Hoje é Dia de Maria, em 2005, já está com 19 anos. E posou nua. Mas não foi para uma revista masculina, e sim para uma exposição chamada Comendo com os Olhos, do fotógrafo Marcelo Faustini. Na imagem, a atriz, que fez o último trabalho em Ti-ti-ti (2010), posa como Eva.

"Não me senti nem um pouco nervosa. Adoro atuar, criar personagens e fotografar. Pra mim, foi uma grande diversão fazer essa foto tão linda com o querido amigo e fotógrafo Marcelo Faustini, que é muito profissional e alto astral sempre! Adorei, porque, além desse ensaio resultar numa foto tão linda, não foi pensado em momento algum em simplesmente mostrar o meu corpo. Essa foto está inserida num contexto muito bacana, que traz outros ensaios com atrizes lindas", disse Carol em entrevista ao site Retratos da Vida, do jornal Extra.

A exposição vai se tornar um livro em 2015.

