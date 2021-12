Ex-amante de Zezé di Camargo posta foto com o sertanejo

Nesta terça-feira,16, o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, publicou uma foto de Zezé Di Camargo com a ex-amante Graciele Lacerda, na qual eles aparecem de rostinho colado em clima de romance.

Após tanto negar qualquer relação com o sertanejo, a jornalista divulgou a imagem no Instagram particular para confirmar de vez que é namorada do cantor. Porém, Zezé Di Camargo diz que continua solteiro.

Graciele se aproveitou do fato de Zilu, ex-esposa de Zezé, ter voltado para Miami para expor seu "amor" pelo músico. A foto foi publicada enquanto Zezé e Luciano excursionam por Angola.

