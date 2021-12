Ex-affair de Neymar comenta processo: "Ele sabe o que faz"

Patrícia Jordane, ex-affair do jogador Neymar, falou sobre o possível processo que o craque vai mover contra a revista Playboy de junho, da qual estampou a capa. Na publicação, ela afirmou que os dois ficaram no fim do ano de 2012, e só interromperam a relação quando ele assumiu o namoro com Bruna Marquezine.

De acordo com o jornal O Globo, o camisa 10 da Seleção Brasileira não gostou das declarações da moça, alegando, inclusive, que nem a conhece. Mas a morena não deu muita importância: "Não quero falar sobre isso porque vai para a Justiça. Mas não estou triste. Ele sabe o que faz".

Claudia Magalhães, empresária de Patrícia, declarou ao jornal que a modelo não teria nem tempo para pensar no assunto, pois já fechou contrato com a Playboy da Sérvia e negocia com a revista em outros lugares.

"Existe uma foto na internet mostrando os dois juntos. É impossível ele dizer isso. Mas a Patrícia está tranquila", completou Claudia.

