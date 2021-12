Ex-affair de Caio Castro prova a existência de bebê

Carol Bianchi, ex-affair de Caio Castro, provou que esteve mesmo grávida do ator até o fim do ano passado.

Em janeiro, uma tia da estudante anunciou que nunca houve bebê e que a jovem sofria de transtornos psíquicos.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Carol falou, mais uma vez, sobre o assunto e mostrou uma foto da ultrassonografia realizada em dezembro de 2013, que mostra a existência de um bebê.

Além disso, a jovem divulgou conversas entre ela e Caio pelo aplicativo whats app.

Pelo diálogo, percebe-se que Caio não queria o filho e que ele e Carol tinham opiniões opostas quanto ao nascimento da criança.

Nas conversas, Caio também fala do medo que tinha da possibilidade do bebê nascer com algum problema de saúde ou má formação, como aconteceu com Valentina, filha do ator com Naise Aquino. A criança morreu três dias após o nascimento, em novembro do ano passado.

Ainda segundo o colunista, uma fonte afirmou que perdeu o bebê pouco antes do Natal, em um aborto espontâneo.

