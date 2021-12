Evento de samba com Belo e Harmonia é cancelado em Salvador

O evento Samba Salvador, que aconteceria no próximo dia 14, foi cancelado. A informação sobre a suspensão da festa - que reuniria os artistas Alexandre Pires, Belo, Rodriguinho, Mumuzinho, Parangolé e Harmonia do Samba - foi divulgada na noite desta terça-feira, 9. O motivo para o cancelamento, no entanto, não foi mencionado.

Responsável pelo evento, a Salvador Produções, por meio de nota, comunicou que as pessoas que compraram os ingressos para o show podem comparecer ao local onde adquiriram as entradas para obter o dinheiro de volta. A devolução acontecerá a partir desta segunda-feira, 22.

Para saber o local onde comprou a entrada, o consumidor pode olhar esta informação no próprio ingresso. Em caso de dúvidas, a organizadora do evento disponibilizou o telefone (71) 3025-5555.

