Eva mantém agenda mesmo com especulação de saída de cantor

Apesar dos burburinhos da saída de Saulo Fernandes do grupo (a assessoria nega), a banda Eva está cumprindo normalmente sua agenda de shows. Tanto que o cantor e seus músicos estarão, nesta sexta-feira (19), no Espírito Santo.

Eles participarão do Espírito Elétrico 2012, apresentando as músicas do CNRT (Conexão Nagô/Rede Tambor), último trabalho da banda. Além do grupo, estão por lá outros artistas baianos, como Parangolé, Chiclete com Banana e Bom Gosto.

