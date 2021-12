Eva Longoria é eleita "mulher do ano" por revista

Eva Longoria estrela a capa da edição americana da revista Maxim, que a elegeu a "Mulher do Ano". "É incrível, especialmente por ter se passado tanto tempo desde a minha primeira capa", disse a atriz de 38 anos.

Modesta, Longoria não se acha sexy. "As pessoas geralmente ficam surpresas quando me conhecem. É preciso um tempo para conciliar a imagem entre me ver sexy na capa da revista e usando um avental, com farinha no cabelo", contou à revista.

adblock ativo