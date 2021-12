"Eu senti a presença de Deus", diz Andressa Urach

A modelo Andressa Urach contou a experiência de quase-morte ao jornal britânico Daily Mail, na primeira entrevista após receber alta, publicada nesta segunda-feira, 12. "Eu sabia que eu tinha deixado meu corpo e morrido. Eu cheguei em um lugar vazio, como um deserto, completamente silencioso. Foi quando eu soube que Deus existe. Eu senti sua presença. Eu sabia que estava no dia do meu julgamento. Minha vida passou diante de mim como um filme. Senti-me envergonhada e sabia que não era digna de entrar no céu. Eu pedi perdão e pedi outra chance", revelou à publicação.

Andressa se mostrou arrependida pelas cirurgias que fez ao longo da vida."Eu daria tudo para voltar no tempo e fazer as coisas de forma diferente. Ninguém sabe o que eu estou passando, estou em uma constante agonia. Eu ainda estou no meio de um pesadelo horrível. Tudo isso que eu estou passando é punição pela minha vaidade estúpida", disse.

