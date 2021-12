"Eu sempre vou amar minha ex-mulher", diz Latino em nota

O cantor Latino se manifestou nesta terça-feira, 14, sobre o fim do casamento com a modelo Rayanne Morais. Os dois estavam casados há pouco mais de um ano e já namoravam há 4. "Eu amo e sempre vou amar minha ex mulher, por tudo que ela representou nesses quase 4 anos. Desejo que ela seja muito feliz e que as ondas do destino "surfem" sempre pro seu mar", disse o cantor.

Latino não revelou o motivo do fim do casamento. Segundo o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, o cantor teria flagrado a esposa o traindo com um ex-jogador de futebol. Ela teria até simulado um sequestro relâmpago para se encontrar com o rapaz. "O motivo? Só nós de verdade sabemos, vão especular várias traições por aí, vão inventar fotos e áudios antigos pra vender jornais, vão debater as inverdades, etc... Mas a verdadeira verdade foi enterrada hoje no culto das 6hs da manhã", continuou Latino na nota.

