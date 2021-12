"Eu não me vejo sem você", declara-se Claudia Leite

Claudia Leite mostrou que ainda está apaixonada pelo marido, o empresário Marcelo Pedreira. Nesta quinta-feira, 24, a cantora declarou-se para o marido no Instagram.

"Esses dias li uma matéria sobre as bodas de ouro do casal de atores - sensacional - Tarcísio e Glória. São 50 anos juntos, meu Deus! Eu me emocionei e pensei em nós dois, @mmpedreira. Somos amigos, nos amamos muito e estamos construindo uma família linda! Tudo bem, ainda faltam 40 anos (rs), mas, o fato é que eu não me vejo sem você... e quando olho pra nossa história ou simplesmente vejo você sorrir, consigo vislumbrar nosso futuro: eu estarei loiríssima, toda gostosa, e você de cabelos brancos, muito charmoso, com o mesmo olhar de agora, segurando minha mão. rs Ainda serei essa louca, que canta e conta piadas, enquanto você vai se manter equilibrado, todo consciente (rs), mas, rindo de mim, como sempre. E a gente vai ter um monte de netos! Você vai cuidar de mim e eu de você", postou Claudia Leitte.

adblock ativo