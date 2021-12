"Eu morri, mas está tudo bem comigo", brinca Alexandre Nero em um vídeo publicado pelo GShow em resposta aos boatos de que o ator teria morrido, nesta quarta-feira, 26, após sofrer um ataque cardíaco.

"Fiquei sabendo que eu havia morrido", ironizou o ator que já havia publicado, em seu Instagram, uma foto com a a manchete de um site de notícias com a frase: "Brasil de Luto". Na chamada, a nota dizia que "o ator Alexandre Nero morreu vítima de um ataque cardíaco fulminante enquanto gravava".

"Gente, alguém sabe me dizer se essa notícia é real? Se me confirmarem até as 14:00 não preciso gravar, né Globo? Ps: aguardando a confirmação por EM QUANTO (sic)", escreveu o intérprete do comendador na legenda da foto.

Uma foto publicada por Nero (+18) (@alexandrenero) em Nov 11, 2014 at 5:15 PST

