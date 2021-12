"Eu aguento os comentários ruins e os bons", diz Uma Thurman

Após rumores sobre supostos tratamentos estéticos, a atriz Uma Thurman apareceu em uma programa de televisão americano com sua maquiagem habitual e a mesma aparência de antes, admitindo que se achou "estranha" no tapete vermelho da pré-estreia de sua nova série, "The Slap".

"Acho que ninguém gostou da minha maquiagem. (...) Faço isso ano após ano e as pessoas dizem coisas boas e coisas ruins, para mim tanto faz. Eu aguento os comentários ruins e os bons", declarou a atriz durante entrevista para o programa "Today" no canal americano "NBC".

A aparição de Uma Thurman, de 44 anos, nesta segunda-feira no tapete vermelho da pré-estreia de sua nova série, em Nova York, gerou rumores sobre supostas plásticas e injeções de botox, que de acordo com alguns tabloides, deixaram a atriz praticamente irreconhecível.

Desde então a atriz, que em 1993 foi considerada pela revista "People" como uma das 50 pessoas mais bonitas do mundo, foi vítima de críticas e acusações na internet em função da transformação de seu rosto.

Seu maquiador, Troy Surratt, foi o primeiro a se manifestar e dizer que a aparência da atriz estava diferente por causa da maquiagem, para tentar calar os que garantiam que a protagonista de "Pulp Fiction" e de "Kill Bill" havia realizado procedimentos estéticos.

"As mulheres têm que se sentir livres e abertas a poderem experimentar diferentes 'looks'. É só maquiagem, no final do dia sai", disse Surratt para a revista "People".

De acordo com o maquiador, ele preparou a pele da atriz com massagem e com um creme especial e depois aplicou uma base resplandecente, usando um pincel especial "para um 'look' super natural". Surratt disse ainda estar cansado de tantos cílios postiços nos tapetes vermelhos.

