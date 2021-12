"Estou sem chão", diz estilista de Andressa Urach

A estilista Jennifer Pamploma ficou assustada ao receber a notícia sobre a internação da amiga e cliente Andressa Urach, que está na UTI do Hospital Conceição, em Porto Alegre, em estado grave.

De acordo com o último boletim médico, Andressa permanece sedada e respira com a ajuda de aparelhos. Ainda não há previsão de alta.

Em entrevista ao site Ego, Jennifer disse estar preocupada com o estado de saúde de Andressa e revelou que também colocou hidrogel nas pernas, motivo da internação da amiga.

"Estou muito abalada com o que aconteceu com a Andressa. E estou muito assustada. Ela já havia comentado isso comigo porque eu também já apliquei hidrogel na perna. Coloquei 70 ml na época e estava ansiosa para colocar mais, fui perguntar sobre isso e ela me disse que sentia dores, me aconselhou a não colocar. Estou abalada e com medo de acontecer alguma coisa comigo", contou.

A estilista disse ainda que chorou muito aos saber da notícia e fez uma alerta sobre o uso do hidrogel.

""É bom alertar as meninas para não fazerem isso. Esse tipo de aplicação é proibida nos Estados Unidos. Lembro que quando estava pegando alguns contatos para fazer, tinha escrito que eu teria que assinar um termo que dizia que qualquer coisa que acontecesse comigo era de minha responsabilidade. É um perigo".

Modelo injetou hidrogel nas coxas há cerca de 5 anos e teve reação (Fotos: Reprodução)

