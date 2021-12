"Estou pronta para as cenas mais quentes", revela Sandy

"Estou pronta para as cenas mais quentes, e feliz por exercitar o meu lado atriz". Foi com essa frase dita ao jornal Diário de São Paulo desta quarta-feira (22), que Sandy explicou suas cenas no filme Quando Eu Era Vivo, que começa a gravar nas próximas semanas. A cantora viverá Bruna, uma estudante de música e inquilina do personagem do ator Antônio Fagundes.

"No livro, ela [Bruna] era uma estudante de artes plásticas, mas o diretor, que também é roteirista, decidiu adaptar a história quando me convidou para fazer o papel".

A trama de Quando Eu Era Vivo mostrará o envolvimento da personagem de Sandy, que terá muita sensualidade ao lado do personagem do ator Marat Descartes, o Rio da novela A Vida da Gente.

O filme tem direção e roteiro de Marco Dutra, e ainda não teve data de lançamento divulgada.

