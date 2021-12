"Estou com todo o gás", diz Tomate sobre temporada do Lado T

Nesta quarta-feira, 10, vai se iniciar a nova temporada do projeto Lado T, comandado pelo cantor Tomate, às 22h, no Ondina Lounge (Antigo Salvador Praia Hotel), em Ondina. O público vai poder ouvir canções que Tomate não canta normalmente nos shows, além de vê-lo em duetos com outros artistas.

"É onde recebo meus amigos músicos e cantores como se estivesse em casa. Convido pra fazer um som comigo, eles topam e na hora rola o que o clima pede", afirmou. No repertório, canções de pop e rock de artistas como Raul Seixas, Legião Urbana, Capital Inicial, Jota Quest, Cássia Eller e Cazuza.

Para a primeira edição da quinta temporada, ele vai receber três cantores. "Daniela Mercury tem uma voz maravilhosa e um astral massa, Xanddy vai levar um suingue gostoso pra galera e Denny vai levar a energia da Timbalada para o Lado T", disse. Outros artistas como Thiaguinho, Pablo, Saulo, Durval e Carlinhos Brown já receberam o convite e podem ser apresentar nas próximas edições da festa, que acontecem nos dias 10, 17 e 24 de julho.

Além do Lado T, Tomate também se prepara para lançar um novo CD, o Alternativo Popular, com 14 músicas inéditas. "É uma homenagem ao povo brasileiro, que gosta, que consome música e se identifica a cada refrão do seu ritmo preferido com sua história de vida", contou.

adblock ativo