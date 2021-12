"Estou anestesiada", diz Gretchen sobre performance da filha

A cantora Gretchen se emocionou nesta segunda-feira, 8, com a novela Salve Jorge. No capítulo, Thammy Miranda, a filha da cantora, apareceu dançando em uma boate ao som de "Conga, La Conga", sucesso dos anos 80 de Gretchen. "Ainda estou chorando aqui por causa da novela. Ela (Thammy) é meu orgulho, minha vida meu tudo. Esse é o caminho dela. Ainda estou anestesiada com as cenas que vi. Estou em êxtase. Não sei o que dizer, só que meu coração não cabe no meu peito", afirmou em entrevista ao Ego. Na trama, Jô (Thammy) vive uma policial e teve que dançar para chamar a atenção da quadrilha de traficantes de mulheres.

Gretchen também agradeceu à autora da novela, Glória Perez, pelo Facebook. "Sempre te admirei pela mulher e mãe que você sempre foi. Sofri com você cada minuto pela tua filha e sei o que teu coração sentiu e sente. Recebe minha filha como tua cria também. Estou tão longe fisicamente e indiretamente, com esse trabalho, você tem feito por ela o que eu talvez nao poderia fazer. Ela nasceu como atriz pelas tuas mãos. Então, só tenho que dividi-la com você. E te agradecer e te amar mais ainda que já amava. Obrigada minha amiga. Gretchen".

