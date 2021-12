"Estou adorando as mudanças no meu corpo", diz Ana Hickmann

A cegonha bateu à porta de Ana Hickmann e a apresentadora do Programa da Tarde, da Record, vai fazer uma incursão pelo universo das grávidas diante das câmeras. A loira tem agora um novo quadro na atração: Ana Quer Ser Mamãe, que coloca a beldade como interlocutora de todo o processo que envolve a gravidez e os primeiros acontecimentos da maternidade. "Como eu sou mãe de primeira viagem, quero aprender com elas", revela Ana, que demorou para engravidar e acabou optando por fazer uma fertilização para realizar este sonho. O bebê será um menino e vai se chamar Alexandre, como o pai, o marido e empresário de Ana, Alexandre Corrêa. A apresentadora pretende dividir com o público essa fase de sua vida, mas desmente as notícias de que seu parto será mostrado na tevê.

Como você está sentindo grávida?

Estou amando todas as transformações que estão acontecendo no meu corpo. A cintura sumiu. Você passa a vida inteira fazendo dieta, indo para a academia para ficar com o corpo em cima, mas percebe a cintura alargando, a barriga crescendo e nos achamos lindas assim. Essa é uma das fases mais linda da minha vida. É uma coisa que eu sempre quis muito.

Você fez uma fertilização. Como tomou essa decisão?

Eu já tinha essa vontade de engravidar há algum tempo. Quando chegou a fase do Dias das Mães deste ano, estávamos passando por todo aquele processo de ver a barriga da Carla (Bologna, mulher do cantor Vavá) crescer em um dos quadros do Programa da Tarde. A partir daí, conheci muito mais a respeito do que era uma fertilização. Foi quando eu pensei porque não tentar, pois, se der certo, seria maravilhoso. Também, se não desse, paciência. Nós íamos continuar tentando e poderia ser de outra forma. Quando eu conversei com o Ale (Alexandre Corrêa) em um primeiro momento, ele se assustou, mas me apoiou. Deu supercerto já na primeira tentativa.

É verdade que seu parto poderá ser exibido na televisão?

Isso não é verdade. Não vou fazer isso. Vou, sim, dividir algumas coisas com as pessoas, mas é intimo demais mostrar o parto na televisão. Eu, particularmente, não gostaria e não vou. Ainda mais que será parto normal, imagina que eu vou deixar mostrar eu gritando e estrebuchando. Meu Deus (risos).

Você espera um menino, que vai se chamar Alexandre, como o pai. Como foi a escolha do nome?

O Ale falou que, se fossem dois bebês, cada um escolheria um nome. Como a notícia foi de um só, nós fizemos uma lista com vários nomes. Só que, já que ele deixou eu escolher e demorou tanto tempo para isso acontecer, sendo que o meu marido foi a pessoa que mais me incentivou e esteve ao meu lado, acho que ele merece essa homenagem. Ao menos, eu tenho certeza de que eu tenho o meu Alexandre agora.

Após a sua licença-maternidade, você deve ter um programa só seu?

Querem me tirar do Programa da Tarde por quê? Não, continuarei lá.

Você está preocupada em controlar o quanto vai engordar na gravidez?

Ainda não sei quantos quilos eu engordei e não fiz questão de perguntar para a médica. Enquanto a calça continuar subindo no quadril, está tudo ótimo. O problema vai ser na parte da frente, porque eu sinto mais a barriga. Estou mais preocupada em ter uma gestação com saúde.

O que o Programa da Tarde vai fazer durante a sua gestação?

Como nós acompanhamos a gravidez toda da Natália Guimarães e da Carla, mulher do Vavá, sugeri fazermos algo diferente. Queria contar um pouco da experiência de outras mães que estão passando pela mesma fase que eu ou que já passaram, desde a escolha do tipo de parto, o desenvolvimento da barriga e como lidar com o corpo. A primeira matéria que fizemos foi com a Ticiane (Pinheiro) sobre a transição do guarda-roupa, trazendo dicas para poder aproveitar melhor o que ainda existe no closet. Agora, as próximas serão entrevistas com famílias, com mulheres que já são mãe ou estão no caminho de ser.

Você pretende trabalhar até quando?

A minha vontade é trabalhar até os últimos dias. Até um pouquinho antes de ele chegar, mas uma coisa que estou adorando nessa fase é que gravidez não é doença, é um estado, uma situação que você está vivendo. Você pode continuar uma mulher ativa, trabalhando e fazendo tudo.

