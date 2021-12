Estilista é hostilizado por comentário contra nordestinos

Um comentário atribuído ao perfil do estilista Alexandre Herchcovitch está causando polêmica nas redes sociais. Na mensagem supostamente postada pelo estilista, que é de São Paulo, ele faz considerações negativas à população do norte e nordeste pela "falta" de participação nos protestos pelo país. "Por que não acontecem manifestações no norte e nordeste? É lá que elegem os políticos corruptos!", teria escrito Herchcovitch, às 21h15 desta terça-feira, 18.

Após a repercussão negativa, o comentário foi retirado do perfil @aherchcovitch do Twitter. Mas isso fez com que muitos usuários do microblog, que fizeram um print screen da mensagem, como o cantor baiano Adelmo Casé (@adelmocase), iniciassem uma série de críticas ao estilista. "Formador de opinião, não. Influente pelo apelo midiático que tem. Só forma opinião dos iguais a ele. Nazista fdp", escreveu Adelmo.

Outros internautas, como Bárbara Sá (‏@babirangel_), fizeram questão de mostrar o quanto o nordeste e norte participaram das manifestações pelo país: "Tá bom pra você, @aherchcovitch? RT @elianalima Jornal New York Times diz que protestos no Brasil surgiram em Natal: https://jazu.in/Hzj".

As manifestações, que tomaram o país nesta segunda, 17, e terça, 18, contaram com a participação de jovens de várias capitais, como Fortaleza (CE), Natal (RN), Salvador (BA), no nordeste, e Rio Branco (AC), no norte do Brasil.



