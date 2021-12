Estilista Di Paula segue em coma no Hospital das Clínicas

Em coma, o estilista baiano Di Paula, 72 anos, segue internado no Hospital das Clínicas, no Canela, desde o último dia 26 de dezembro. De acordo com a unidade de saúde, ele é atendido por uma equipe de médicos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda segundo o hospital, até o momento não é possível dar mais detalhes do estado de saúde do estilista, que deu entrada na unidade após sofrer uma crise de soluço. Já internado, no último dia 19, o estilista teve uma parada cardíaca e precisou ficar em coma.

Conforme Ademir Silva, amigo de Di Paula, antes do Natal, o baiano já não conseguia se alimentar devido aos soluços. "Tudo que ele comia botava para fora. Com o tempo, ele começou a ficar fraco e achamos melhor levá-lo para o hospital", contou.

Apesar do tempo de internação, os médicos ainda desconhecem a causa para o problema de saúde de Di Paula, conforme Ademir. "Ele já foi submetido a vários exames e os médicos não descobrem o que ele tem", disse.

De acordo com o amigo de Di Paula, os médicos aguardam agora uma melhora do estilista para que ele possa ser levado ao Hospital do Subúrbio para fazer uma ressonância. "Como nas Clínicas não tem o equipamento, os médicos esperam para fazer exame no Subúrbio. Eles querem ver se Di Paulo sofreu algum AVC (acidente vascular cerebral) leve", afirmou.

Um dos estilistas mais respeitados da Bahia, Di Paula já foi apresentador de TV e atualmente é responsável pela criação da fantasia do bloco de travestidos As Muquiranas. Além disso, ele é um dos organizadores do concurso da Rainha do Carnaval de Salvador.

