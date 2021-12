Estilista Di Paula ainda continua internado na UTI

O estilista baiano Di Paula, 72 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas de Salvador, no Canela. Segundo informação da assessoria do hospital, o estado de saúde do estilista ainda é grave, não apresentando mudanças significativas nesta segunda-feira, 10.

Di Paula realizou exames de rotina na manhã pela, mas não foram detectadas nenhuma alteração no quadro que justificasse uma transferência da UTI.

Di Paula marcou época na moda e na cultura baiana onde teve destacada atuação no final da década de 70 e nos anos 80. O estilista já elaborou figurinos de concursos de Miss e fantasias de luxo para os bailes carnavalescos.

O estilista, que durante muitos anos, assinou coluna em jornal impresso e comandou programa de televisão, segue internado desde o dia 29 de dezembro do ano passado para investigação e diagnóstico do seu quadro clínico.

Ele deu entrada na unidade após sofrer uma crise de soluço e dores no estômago.

