Estilista aposta em bailes dos anos 1970

Ismael Soudam, responsável pelos figurinos da banda Os Mascarados, mergulhou nos bailes de clubes dos anos 1970 para construir as peças que serão usadas pelos músicos este ano. Os foliões poderão conferir as roupas na quinta-feira, quando a agremiação sairá no circuito Barra-Ondina com Magary e Maria Gadu.

