"Estamos muito bem!", diz Marquezine sobre namoro com Neymar

Bruna Marquezine esteve neste segunda-feira, 3, no programa de Mais Você, para falar da novela Em Família, que estreia esta noite às 21 horas na Globo.

No bate-papo com a apresentadora Ana Maria Braga a atriz falou sobre os papeis que terá na trama de Manoel Carlos - Helena, na primeira fase da novela, e Luiza, na segunda etapa como filha de Helena adulta -, sobre a irmã Luana, que também fará participação na trama, e sobre o namoro com o craque do futebol Neymar.

Diante dos rumores sobre uma crise no relacionamento com o jogador, Ana Maria não deixou de perguntar como anda o casal. Bruna foi bem categórica na resposta: "Estamos muito bem!", disse a atriz, com um belo sorriso.

Oscar Magrini, que viverá pai de Bruna na trama e também esteve no café da manhã, até mostrou a camisa do Barcelona com o autografo de Neymar que Bruna lhe deu de presente.

"Fiquei tão feliz que meu presente chegou hoje! Ganhei minha camiseta!", brincou Magrini.

